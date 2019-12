Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) 35-jähriger Pkw-Fahrer betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Aldingen (ots)

Ein 35-jähriger Ford-Fahrer kam am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, auf der Bundesstraße 14, in Fahrtrichtung Rottweil fahrend, am Kreisverkehr von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und landete schließlich im Straßengraben. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann einiges zu viel getrunken hatte. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

