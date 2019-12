Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Vorfahrtsunfall - mehrere Personen verletzt

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Romäusring/Zähringer-/Kalkofenstraße kam es am Montagabend, gegen 21.05 Uhr. Ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer beabsichtigte vom Romäusring in die Zähringerstraße zu fahren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 41-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Hyundai prallte mit der Front in die rechte Seite des Opels. Dieser wurde noch weggedrückt und touchierte dabei ein Geländer sowie eine Ampelanlage. Sechs Insassen in den beiden Fahrzeugen erlitten meist leichte Verletzungen. Lediglich die 34-jährige Beifahrerin im Hyundai zog sich schwerere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell