Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Reifen zerstochen - Scheiben eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

A.-Tailfingen (ots)

Am Freitag, zwischen 2 Uhr und 8.20 Uhr, sind in der Obere Bachstraße an einem VW Sharan alle vier Reifen zerstochen worden. Die Täterschaft zertrümmerte zudem die Scheiben der Beifahrertür und der Tür hinten rechts. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkstreifen in Höhe der Einmündung Hermannstraße. Der verursachte Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht und gebeten, sich beim Polizeiposten Albstadt-Tailfingen zu melden (Telefon 07432 984314 0).

