Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) 15.000 Euro Sachschaden bei misslungenem Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am Samstagabend haben unbekannte Täter in der Herrenfelder Straße vergeblich versucht, über eine stabile Terrassentür in ein Wohnhaus einzubrechen. An der einbruchshemmenden Tür entstand deswegen erheblicher Sachschaden.

Zwischen 18.25 Uhr und 19.30 Uhr versuchten die Täter zunächst, die Terrassentür des im hinteren Teil der Herrenfelder Straße gelegenen Hauses aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, setzten sie einen vor Ort gefundenen Metallstab ein. Der Erfolg blieb aus, weshalb die Einbrecher noch rabiater wurden. Mit einer Betonplatte versuchten sie nun, die Verglasung der Terrassentür zu zertrümmern. Das Sicherheitsglas erfüllte seinen Zweck, die Gauner gaben auf. Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf zirka 15.000 Euro geschätzt wird.

Das Polizeirevier Freudenstadt sucht Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (Telefon 07441 536 0).

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

