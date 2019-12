Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auto auf Disco-Parkplatz beschädigt

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag, in der Zeit zwischen 3 Uhr und 18.45 Uhr, auf einem Disco-Parkplatz in der Raiffeisenstraße einen Pkw erheblich beschädigt. Die Täter rissen beide Außenspiegel ab und zerkratzten die Motorhaube. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

