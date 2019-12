Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes im Eckweg - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes ist es am Samstag, im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, im Eckweg gekommen. Dort fuhr ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Audi A6 und beschädigte diesen. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Audi in Höhe von über 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

