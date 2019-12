Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) 17-Jähriger ohne erforderliche Begleitperson baut Unfall mit Golf GTI

Gosheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, etwa gegen 02 Uhr, ist ein 17-Jähriger als Fahrer eines VW Golf GTI ohne die erforderliche Begleitperson auf der Wehinger Straße unterwegs gewesen, hat einen Unfall am Kreisverkehr zur Gosheimer Straße gebaut und dabei den Wagen mit knapp 10.000 Euro erheblich beschädigt. Auf der Fahrt von Gosheim in Richtung Wehingen kam der Golf infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte vorhandenes Buschwerk und prallte auf einem angrenzenden Firmengrundstück gegen einen dort abgestellten Container. Der junge Fahranfänger und ein 17-jähriger Mitfahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Nach dem Unfall telefonierte der 17-Jährige seiner als Begleitperson im Führerschein "Begleitendes Fahrern ab 17" eingetragenen Mutter, die ihn dann von der Unfallstelle abholte, ohne die Polizei zu verständigen. Nun müssen sich der 17-Jährige zu einer Unfallflucht und auch die Mutter wegen Beihilfe sowie wegen der unternommenen Fahrt ohne erforderliche Begleitperson verantworten.

