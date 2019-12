Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer rammt geparktes Fahrzeug

VS-Villingen (ots)

Am Sonntagmorgen, etwa gegen 02.20 Uhr, ist ein erheblich betrunkener Fahrer eines Golfs in der Obrist-Aescher-Straße gegen einen geparkten Audi gefahren und hat diesen noch gegen einen davor abgestellten Seat geschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bei dem 54-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe genommen. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. In der Folge wird sich der Mann noch in einem Strafverfahren für den unter Alkoholeinfluss verursachten Unfall verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell