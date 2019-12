Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Älterer Golf-Fahrer streift Fußgängerin am Überweg Volksbank und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Freitagabend beim Bärenplatz mit folgender Unfallflucht, bei welchem eine Fußgängerin angefahren und dabei verletzt worden ist, sucht die Polizei St. Georgen dringend Zeugen. Ein derzeit noch unbekannter älterer Fahrer eines silberfarbenen Golf Plus fuhr gegen 17.20 Uhr aus dem Kreisverkehr Bärenplatz und verließ diesen in Richtung Hauptstraße. Hierbei achtete der Mann nicht auf eine 29-jährige Frau, die gerade im Begriff war, die Hauptstraße auf dem unmittelbar nach dem Kreisverkehr an der Volksbank gelegenen Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Frau wurde von dem Golf erfasst und zu Boden geschleudert, wobei sie sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Fahrer des Golfs auf der Hauptstraße davon. Eintreffende Rettungskräfte brachten die 29-Jährige zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten konnten das flüchtige Fahrzeug als silberfarbenen Golf Plus mit VS-Kennzeichen und auch den älteren Fahrer beschreiben. Nun sucht die Polizei St. Georgen weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzten.

