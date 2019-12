Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn - Klosterreichenbach, B 462) Unfall mit drei schwer verletzten Personen

Baiersbronn - Klosterreichenbach, B 462 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei welchem drei Personen teils schwer verletzt worden sind, ist es am Freitagabend, gegen 17.20 Uhr, zwischen Baiersbronn und Klosterreichenbach auf der Bundesstraße 462 gekommen. An diesem Abend war eine 77-jährige Frau mit einem Peugeot 207 von Klosterreichenbach in Richtung Baiersbronn auf der B 462 unterwegs und war bereits anderen Verkehrsteilnehmern durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Grund für die von Zeugen beobachtete teils langsame und auch in Schlangenlinien bis auf die Gegenfahrbahn verlaufende Fahrweise dürfte überfällige Medikamenteneinnahme der unter einer Krankheit leidenden Frau gewesen sein. Im weiteren Streckenverlauf geriet die 77-Jährige am Ende einer langgezogenen Rechtskurve erneut auf die Gegenfahrbahn und prallte dort heftig mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden und mit zwei Personen besetzten Opel Astra zusammen. Bei dem Unfall wurden die 77 Jahre alte Unfallverursacherin und auch die beiden Insassen des Opels, die 49-jährige Fahrerin und ein 52-jährige Beifahrer, so schwer verletzt, dass sie durch die mit zwei Notärzten eintreffenden Rettungskräfte zur stationären Aufnahme in die Klinik nach Freudenstadt gebracht werden mussten. An den beteiligten und schon älteren Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Wagen. Bei dem Unfall waren neben drei DRK-Rettungswagen sowie zwei Notärzten auch die Feuerwehr Baiersbronn mit vier Einsatzfahrzeugen und rund 18 Mann eingesetzt. Die Bundesstraße 462 musste im Bereich der Unfallstelle für längere Zeit voll gesperrt werden.

