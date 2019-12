Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit Steinen Fahrzeugscheiben an zwei geparkten Autos in der Kornbindstraße eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen gleich an zwei in der Kornbindstraße geparkten Autos mit Steinen Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Kurz nach 02 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Bei der Nachschau stellte der Mann fest, dass an seinem vor dem Haus geparkten Ford Kuga die Windschutzscheibe eingeschlagen wurde. Auch am geparkten Hyundai Tucson der Nachbarin hatte der Unbekannte mit einem Steinwurf eine Scheibe sowie den Fensterrahmen des Wagens beschädigt. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise.

