Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Brand eines großen Holzschuppens mit unterstelltem Wohnmobil und Wohnwagen fordert 200.000 Euro Schaden

Dunningen (ots)

Bei einem Brand eines großen Holzschuppens am Freitagabend im Amselweg in Dunningen ist nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 16.45 Uhr entdeckte ein Familienangehöriger den Brand des auf dem Hof des Elternhauses gelegenen Schuppens und verständigte die Feuerwehr. Zwar brachte die mit mehreren Einsatzfahrzeugen eintreffende Feuerwehr Dunningen das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Schuppen und darin abgestellte Fahrzeuge, darunter ein Wohnmobil, ein Wohnwagen sowie ein Rasenmäher und ein Traktor durch den Brand vollständig beschädigt wurden. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei neunjährige Kinder, ein Familienmitglied und dessen Freund, vor dem Brand im Bereich des Schuppens "gezündelt" und vermutlich so den Brand verursacht hatten.

