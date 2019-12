Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trichtingen - Altoberndorf, K 5500) Betrunkene Autofahrerin streift entgegenkommendes Auto und flüchtet

Epfendorf-Trichtingen - Altoberndorf, K 5500 (ots)

Mit über zwei Promille hinter dem Steuer eines Mitsubishi Outlanders hat eine 42-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen zwischen Trichtingen und Altoberndorf auf der Kreisstraße 5500 ein entgegenkommendes Auto gestreift und ist dann ohne anzuhalten weitergefahren. Die Frau war gegen 00.50 Uhr - von Trichtingen kommend - in Richtung Altoberndorf unterwegs, als sie infolge der erheblichen Alkoholisierung auf einem geraden Teilstück der Strecke auf die Gegenfahrbahn kam und dort den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audis streifte. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, setzte die Betrunkene ihre Fahrt in Richtung Altoberndorf fort. Der Audi-Fahrer wendete daraufhin, folgte der Frau und verständigte die Polizei, nachdem er die Unfallverursacherin am Weiterfahren hindern konnte. Ein von der eintreffenden Polizeistreife durchgeführter Alkoholtest bei der 42-Jährigen ergab über 2,1 Promille. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

