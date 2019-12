Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seitingen-Oberflacht - Konzenberg, L 432) Beim Einfahren auf die Landesstraße 432 nicht aufgepasst - 12.000 Euro Schaden

Seitingen-Oberflacht - Konzenberg, L 432 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist es am späten Nachmittag des Freitags an der Ausfahrt eines Wanderparkplatzes auf die Landesstraße 432 zwischen Seitingen und "Konzenberg" gekommen. Ein 20-jähriger Fahrer eines 3er BMWs wollte gegen 16 Uhr von dem Wanderparkplatz nach links in Richtung Seitingen auf die L 432 abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen Opel Corsa, dessen 24-jährige Fahrerin auf der L 432 von Seitingen in Richtung Einmündung zur Bundesstraße 523 am "Konzenberg" unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der Autos wurden keine Personen verletzt.

