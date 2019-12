Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen, B 14, Innerer Talhof) Unfall beim Überholvorgang fordert rund 15.000 Euro Schaden

Tuttlingen, B 14, Innerer Talhof (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitag, gegen 12.45 Uhr, zwischen dem "Inneren Talhof" und dem Wertstoffhof auf der Bundesstraße 14 kurz vor Tuttlingen ereignet hat. Eine 44-jährige Fahrerin eines Fiat 500 war auf der B 14 in Richtung Tuttlingen unterwegs und wollte zwischen dem "Inneren Talhof" und dem Wertstoffhof einen Lastwagen überholen. Als die Frau schon zum Überholen angesetzt hatte, kam in kurzer Entfernung ein Skoda entgegen. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte der Skoda-Fahrer sofort nach rechts, kam von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Gleichzeitig brach die Fiat-Fahrerin den Überholvorgang ab, zog ihren Wagen nach rechts und streifte dabei den Lastwagen, welchen sie eigentlich überholen wollte. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden.

