Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 80-jährige Fahrradfahrerin gestürzt

Villingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat eine 80-jährige Fahrradfahrerin in der Neuhauser Straße einen Poller übersehen. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt.

Gegen 14:50 Uhr fuhr die Frau auf der Neuhauser Straße in Richtung Ortseingang. Als die Fahrradfahrerin in die Alte Neuhauser Straße einbog, übersah sie einen Poller. Die 80-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug die Verletzte keinen Fahrradhelm. Die Frau kam für Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Alina Fehrenbacher

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell