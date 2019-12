Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Zusammenstoß nach Vorfahrtsfehler

Aldingen (ots)

Am Mittwochnachmittag sind in Folge einer Vorfahrtsmissachtung an der Einmündung Hauptstraße und Uhlandstraße ein Renault und ein Peugeot zusammengestoßen.

Gegen 16:45 Uhr befuhr der 68-jährige Renault Fahrer die Hauptstraße in Aldingen. Als er an der Einmündung zur Uhlandstraße nach links abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt der Peugeot-Fahrerin, die gerade dabei war die Hauptstraße in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

