Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Im McDrive die Kurve zu eng genommen

Vöhringen (ots)

Am Mittwochmittag hat ein 18-jähriger Fahranfänger die Kurve im DriveIn des McDonalds in der Eythstraße zu eng genommen und ist mit seinem Mercedes Sprinter an einer Werbetafel hängen geblieben. Während an der Werbetafel ein Sachschaden in Höhen von ungefähr 4000 Euro entstand, liegt der Schaden am Sprinter bei rund 3000 Euro.

