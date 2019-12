Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Kontrollverlust auf A 81 - 35.000 Euro Sachschaden

Eutingen im Gäu (ots)

Am Mittwochabend hat eine Autofahrerin auf der A 81, zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg, beim Überholvorgang einen Tesla geschnitten, wobei sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18 Uhr fuhr die 28 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo in Richtung Stuttgart. Als sie einen Tesla Model 3 überholte und sich wieder einordnen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam ins Schleudern und drehte sich ein bis zwei Mal. Dabei touchierte der VW die Leitplanke und wirbelte Erdreich auf, bevor er zum Stehen kam. Der 35 Jahre alte Tesla Fahrer glitt an der Leitplanke entlang, bevor auch er sein Gefährt zum Stillstand brachte. Keiner der Unfallbeteiligten verletzte sich. Am Tesla entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Schaden am VW lag bei circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Rottweil musste die stark verschmutzte Fahrbahn reinigen.

