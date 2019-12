Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Bewaffneter Täter auf frischer Tat überrascht

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist in der Straße "Untere Vorstadt" ein Einbrecher von einem Spaziergänger dabei überrascht worden, als er sich gerade an der Eingangstür zum Biergarten zu schaffen machte.

Gegen 6 Uhr sah der 26-jährige Fußgänger wie der Täter versuchte die Tür gewaltsam zu öffnen. Als er ihn daraufhin ansprach, zog der Einbrecher eine Waffe und bedrohte den 26-Jährigen. Danach rannte er in Richtung Industriegebiet davon. Der Passant erkannte noch einen weiteren, mit einer Wollmaske maskierten Täter. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Einbrecher ein Fenster der Gaststätte ein und entwendeten das Bargeld aus der Kasse. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941 0 entgegen.

