Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Nach Schleudervorgang in den Gegenverkehr

Mönchweiler (ots)

Am Dienstagmorgen ist eine 19-jährige Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Mönchweiler und Königsfeld mit ihrem roten Polo ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr gekommen.

Gegen 8 Uhr fuhr die 19-Jährige von Mönchweiler kommend die Landstraße in Richtung Königsfeld entlang. Auf dieser Strecke kam sie ins Schleudern. Einem zunächst entgegenkommenden Transporter konnte die Fahrerin ausweichen, kam dann aber erneut in den Gegenverkehr und stieß mit einem schwarzen Renault eines 35-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden. Da durch den Zusammenstoß die Airbags ausgelöst wurden, kamen die zwei Unfallbeteiligten zunächst mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass keiner der beiden verletzt wurde.

