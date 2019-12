Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Pkw mit Bauschaum beschädigt - Zeugen gesucht

VS-Villingen (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben Unbekannte in der Konstanzer Straße den Auspuff eines grauen Seat Ibiza mit Bauschaum beschädigt.

In dem Zeitraum von Samstag bis Montag haben unbekannte Täter Bauschaum in das Auspuffrohr des Pkw eingefüllt. Die Besitzerin des Seat bemerkte den Schaden zunächst nicht und startete den Motor. Dadurch kam es zu einem Druck in der Auspuffanlage, wodurch in der Folge der Endtopf zerstört wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zum Täter / zur Täterin gibt es bisher nicht.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwenningen zu melden (07720 8500 0)

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Alina Fehrenbacher

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell