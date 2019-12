Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt missachtet - 12.000 Euro Schaden

Am Dienstagabend sind in Folge einer Vorfahrtsmissachtung an der Kreuzung in der Turnerstraße ein Polo und ein Seat zusammengestoßen.

Gegen 18 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem Polo den Mühlweg in Richtung Stadtmitte. Bei der Kreuzung Turnerstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 22-jährigen Autofahrers. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

