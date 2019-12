Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) 80 kg Marihuana gefunden und Täter festgenommen

Bisingen (ots)

Polizisten haben am Donnerstagmorgen (05.12.2019) einen männlichen Täter festgenommen, nachdem in einer Lagerhalle insgesamt 80 kg Marihuana gefunden und sichergestellt worden sind.

Gegen 4:30 Uhr entdeckte die Polizei nach einem Einbruchsalarm in einer Lagerhalle einen geparkten Pkw, in dem sich mehrere Pakete mit Marihuana befanden. Als die Beamten eintrafen, ergriffen drei Männer sofort die Flucht. Einer der Flüchtenden konnte von seinen uniformierten Verfolgern festgenommen werden. Insgesamt wurden in dem Pkw und in der Lagerhalle 80 kg Marihuana sichergestellt. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den zwei anderen, derzeit noch flüchtigen, Tätern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der festgenommene Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

