Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrerin übersieht Radfahrerin - mit schwersten Verletzungen in Spezialklink geflogen

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmittag hat eine Skoda Fahrerin im Kreisverkehr zwischen Berliner Ring und Egerstraße eine 49 Jahre alte Radfahrerin erfasst. Die 49 Jährige ist schwerstverletzt in eine Spezialklinik gebracht worden.

Gegen 12:15 Uhr fuhr die 27 Jährige mit ihrem Skoda Fabia von der Egerstraße an den Kreisverkehr heran. Beim Einfahren erfasste sie die sich im Kreisverkehr befindende Fahrradfahrerin. Auf der Motorhaube liegend, wurde die Frau einen Meter mitgeschleift. Nach einer Vollbremsung fiel die 49 Jährige anschließend zu Boden. Die Radfahrerin kam zunächst mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, um anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen zu werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der Schaden am Rad liegt bei circa 150 Euro.

