Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Ein- oder Ausparken Auto beschädigt und geflüchtet

VS-Villingen (ots)

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12.35 Uhr, auf dem Parkplatz beim Theater am Ring im Romäusring einen Hyundai beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

