Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt nicht beachtet

VS-Schwenningen (ots)

Drei Verletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag, gegen 18.35 Uhr, auf der Lupfenstraße. Eine 48-jährige Lenkerin eines Seat Ibiza war auf der Neuffenstraße unterwegs und missachtet eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Peugeot-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurde der Peugeot über den Gehweg in ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Die 57-jährige Autofahrerin und zwei Insassen im Seat mussten leicht verletzt in die Klinik eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell