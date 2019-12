Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Fahrerflucht nach Parkrempler - Zeugenaufruf

Schramberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag gegen 22 Uhr auf Freitag 6 Uhr ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Firma Schweizer Electronics in der Max-Planck-Straße in einen Volvo XC60 gefahren. Hierbei entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07422/ 2701-0 zu melden.

