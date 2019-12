Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS - Villingen) Vorfahrtsmissachtung führt zu Sachschaden

VS-Villingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat gegen 7:30 Uhr ein Renault beim Auffahren auf die B 33, Richtung Offenburg, in einen Mercedes die Vorfahrt genommen. Verletzt hat sich niemand.

Ein 58 Jahre alter Mann wollte auf Höhe des McDonalds mit seinem Renault Master auf die B 33 fahren. Dabei nahm er einem in Offenburg fahrenden Mercedes Vito eines 42 Jährigen die Vorfahrt. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der Sachschaden am Mercedes liegt bei etwa 3000 Euro. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell