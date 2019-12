Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Unfallflucht mit beschädigtem Außenspiegel - Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist in der Hauptstraße auf einem Parkstreifen in Höhe einer Gaststätte ein grauer Opel beschädigt worden.

Gegen 7:45 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Gaststätte, streifte dessen Fahrer / Fahrerin den linken Außenspiegel des dort abgestellten Pkw. Dabei entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen gibt es bisher nicht.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Trossingen unter der Telefonnummer 07425 3386 0 zu melden.

