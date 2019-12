Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Holzunterstand angezündet - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

Am Montagabend wurde durch Unbekannte in der Hugo-Herrmann-Straße ein Holzunterstand auf bisher ungeklärte Art und Weise angezündet.

Gegen 19:30 Uhr entzündete sich in der Nähe der Bundesakademie der an einer Garagenzeile angebrachte Holzunterstand auf bislang unbekannte Weise. Mindestens drei Garagen wurden durch den Ruß schwarz verfärbt. In dem Holzunterstand waren Maschinen gelagert, die teilweise beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von circa 27.000 Euro. Die Polizei schließt einen technischen Defekt oder eine Selbstentzündung aus. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Das Polizeirevier Spaichingen bittet um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den geschilderten Ereignissen in Verbindung zu bringen sind, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07424 9318 0)

