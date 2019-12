Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Plötzliche Schwäche führt zu Unfall

Rottweil (ots)

Wegen gesundheitlicher Probleme ist am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Mercedes in der Heerstraße, Nähe des Wasserturms, mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Anschließend fuhr der 83-jährige Mann noch bis zur Kreuzung Heerstraße/ Hausener Straße und bleib dann stehen. Grund für den Unfall war eine plötzliche Schwäche, weshalb der 83 Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell