Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen - Liptingen) Schulbus rammt LKW - Zeugen gesucht

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Montagmorgen ist ein Omnibus in der Straße Auf der Höhe beim Abbiegen auf einen geparkten LKW gekracht. Zwei Kinder haben sich leicht verletzt.

Gegen 07:10 Uhr bog der Schulbus aus der Rötenstraße nach links in die Straße Auf der Höhe ab. Einen am rechten Straßenrand parkenden LKW übersah der 55 Jahre alte Busfahrer und stieß dagegen. Bei der Kollision verletzten sich zwei Schüler leicht. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Schaden am LKW beträgt rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen bittet Fahrgäste und weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07461/ 941-0 zu melden.

