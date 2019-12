Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Audi SQ5 zerkratzt - Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Im Laufe des Sonntags ist in der Berneckstraße ein Audi von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der weiße Audi SQ5 war zwischen 0:30 Uhr und 15 Uhr an der Straße im Wohngebiet geparkt. In diesem Zeitraum wurde die rechte Fahrzeugseite, die zum Gehweg zeigte, zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Wer Hinweise zur Sache geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07422/ 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell