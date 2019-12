Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Holzstapel in Brand geraten

Trossingen (ots)

Am Montag ist gegen 19.30 Uhr ein Holzstapel in der Hugo-Hermann-Straße in Brand geraten. Durch das Feuer wurden auch drei Garagen in Mitleidenschaft gezogen, an denen der Holzunterstand angebracht war. Auch Gartengeräte und eine Imkerausrüstung im Unterstand fielen den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 27.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

