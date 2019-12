Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Autofahrerin ohne Führerschein und mit über 2,5 Promille unterwegs

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Montag, gegen 22.20 Uhr, auf der Weidenbächlestraße gegen einen geparkten Ford Fiesta gestoßen und hat Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die junge Frau war zunächst auf der Bahnhofstraße unterwegs. Nach Zeugenangaben fuhr die Autofahrerin dann mit hoher Geschwindigkeit in die Weidenbächlestraße ein und gefährdete einen entgegenkommenden 28-jährigen Autofahrer. Die Autofahrerin fuhr in der Folge ein Stück rückwärts und beschleunigte anschließend ihren Wagen voll und schrammte ein geparktes Auto. Bei der Überprüfung der Unfallverursacherin stellten die Ordnungshüter fest, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Alcotest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die 22-Jährige und ihre beiden mitfahrenden Kinder, im Alter von 3 Jahren und 3 Monaten, wurden zur Beobachtung in die Klinik eingeliefert.

