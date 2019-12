Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schwenningen) Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwenningen (ots)

Am Freitagabend ist ein unbekannter Dieb in der Rottweilerstraße, Nähe Esso Tankstelle, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses gewaltsam eingedrungen.

Zwischen 22 Uhr und 5:15 Uhr verschaffte sich der Täter Zugang zu einem Abstellraum, indem er das Vorhängeschloss aufbrach. Er entwendete unter anderem einen Fernseher und verschiedene Lebensmittel. Aus der Tiefgarage des Gebäudes nahm er noch einen Kanister Diesel, sowie mehrere Sommerreifen mit. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. In derselben Nacht gab es einen weiteren Einbruch in dem Haus (wir berichteten). Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zum Täter / zur Täterin sind derzeit noch nicht bekannt.

