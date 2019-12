Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Schaden

Spaichingen (ots)

Am Sonntagabend sind in Folge einer Vorfahrtsmissachtung an der Einmündung Sallancher Straße und Hauptstraße ein Ford und ein Mercedes zusammengestoßen.

Gegen 23:50 Uhr befuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem Ford Fiesta die Sallancher Straße in Richtung Hauptstraße. Bei der Einmündung missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Alina Fehrenbacher

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell