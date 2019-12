Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim rückwärts Ausparken Fahrzeug gerammt

Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr hat auf dem Parkplatz vom Kaufland in der Stockacher Straße ein 63 Jähriger mit seinem Renault Megane einen vorbeifahrenden VW Polo eines 78 Jahre alten Mannes gerammt. Es ist niemand verletzt worden. Am VW entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Beim Renault beläuft sich der Schaden auch circa 2000 Euro.

