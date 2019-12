Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Zurückgerollt oder aufgefahren? - Polizei sucht Unfallzeugen

Blumberg (ots)

Am Freitag ist es, gegen 8.35 Uhr, auf der L 185 zu einer Kollision zweier Pkw gekommen. Bei winterlichen Straßenverhältnissen stockte der Verkehr im Einmünungsbereich der L 185 in die B 27. In der Fahrezugkolonne stießen ein VW einer 78-jährigen Frau und ein Seat Ibiza einer 25-jährigen Autofahrerin zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei noch Zeugen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066) in Verbindung zu setzen.

