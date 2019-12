Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Freitag, gegen 17.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friedrich-List-Straße einen 48-jährigen Fußgänger angefahren und verletzt. Der 48-Jährige überquerte den Parkplatz und wurde von der Autofahrerin übersehen. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw und zog sich eine Platzwunde zu. Der Verletzte musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden.

