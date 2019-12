Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Transport- und Logistikunternehmen

Unbekannte Täter sind am Sonntag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 23.15 Uhr, in die Betriebsräume eines Transport- und Logistikunternehmens in der Neuffenstraße eingestiegen. Mit einem Stein beschädigten die Einbrecher eine Fensterscheibe und verschafften sich Zugang zu einem Lagerraum. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Eindringlinge mehrere Pakete und entwendeten den Inhalt. Über das Diebesgut und die Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

