Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch - Weildorf) Alle vier Reifen zerstochen - Zeugenaufruf

Haigerloch - Weildorf (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr und spätem Sonntagabend gegen 22:30 Uhr sind an einem Mazda in der Balinger Straße alle vier Reifen zerstochen worden. Der graue Mazda CX-5 stand auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/ 9880-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach / Thea Reuhs

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell