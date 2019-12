Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Mercedes Fahrer tödlich verunglückt

Alpirsbach (ots)

Am Sonntagmorgen ist auf der L 415 ein aus Richtung Aischfeld kommender Mercedes Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 73 Jahre alte Mann erlag während des Transports ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Gegen 7:30 Uhr fuhr der 73 Jahre alte Mann, aus bislang unbekannten Gründen, in einer Linkskurve vor Alpirsbach geradeaus und prallte ungebremst mit der Fahrzeugfront gegen die dortige Stützmauer. Der Mercedes C220 wurde im Anschluss zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er querstehend zum Stillstand kam. Der Autofahrer wurde unter Reanimationsmaßnahmen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen am Krankenhaus konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden. Zum Unfallzeitpunkt war der 73 Jährige nicht angeschnallt. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

