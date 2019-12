Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gunningen) Mit Sommerreifen unterwegs - 30.000 Euro Sachschaden

Gunningen (ots)

Ein 55-jähriger VW-Fahrer ist am Freitag, gegen 8 Uhr, auf der Schuraer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Autos geprallt. Der Autofahrer war von Schura in Richtung Gunningen unterwegs. Am Ortseingang von Gunningen geriet der mit Sommerreifen ausgestattete VW auf der schneeglatten Straße ins Rutschen und prallte zunächst gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf schlitterte der Wagen eine Böschung hinab und kollidierte mit zwei Fahrzeugen eines Autohändlers. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell