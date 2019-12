Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Gegenverkehr ausgewichen - 15.000 Euro Sachschaden

Mühlheim an der Donau (ots)

Ein 48-jähriger Omnibusfahrer ist am Freitag, gegen 12.50 Uhr, auf der Kreisstraße 5900, zwischen Mahlstetten und Mühlheim, einem entgegenkommenden Transporter ausgewichen, dessen Fahrer nicht weit genug rechts gefahren ist. Beim Ausweichmanöver schrammte der 48-jährige Busfahrer die Leitplanken. Am Omnibus entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Fahrer des Transporters fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Mühlheim. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Fahrgäste befanden sich keine im Linienbus. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) zu melden.

