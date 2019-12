Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Wohnungseinbruch

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rottweiler Straße eingedrungen. Die Einbrecher knackten das Türschloss verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Die Eindringlinge durchstöberten alle Räume nach Wertsachen und entwendeten mehrere Uhren und ein Besteck. Über den Wert der gestohlenen Sachen liegen noch keine Informationen vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell