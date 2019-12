Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) Geräteschuppen aufgebrochen

Epfendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag im Schuppengebiet "Deichäcker" mehrere Geräteschuppen aufgebrochen, beziehungsweise versucht aufzubrechen. Die Täter hebelten gewaltsam die Tore auf und verschafften sich so Zutritt in die Gebäude. Aus den Schuppen entwendeten die Einbrecher Kettensägen, Schweißgeräte, Kompletträder, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Stromaggregate und diverse Kleinwerkzeuge. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

