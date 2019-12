Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auseinandersetzung in Bar

VS-Schwenningen (ots)

In der Oberdorfstraße ist es in einer Bar am Sonntag, gegen 0 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Männer im Alter von 26 und 29 Jahren gerieten aus noch nicht geklärter Ursache mit anderen Gästen in Streit. Es flogen Aschenbecher und Flaschen durch die Gaststätte, Tische wurden umgestoßen und Bilder von der Wand gerissen. Insgesamt sieben Personen wurden leicht verletzt. Was der Grund der Handgreiflichkeiten war, prüft derzeit das Polizeirevier Schwenningen.

