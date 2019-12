Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Nach Spiegelstreifer abgehauen

Am Freitagmorgen hat es auf der Landesstraße 413 einen Unfall zwischen zwei PKW gegeben. Der Verursacher ist ohne anzuhalten weiter gefahren.

Gegen 7.35 Uhr fuhr eine 39-jährige Polo-Fahrerin von Hochmössingen in Richtung Marschalkenzimmern. Ein entgegenkommender Pkw fuhr zu weit links und riss den linken Außenspiegel am Polo ab. Die 29-Jährige hielt daraufhin am Straßenrand an, während der Unbekannte seine Fahrt unbehelligt fortsetzte. Der Sachschaden am Polo beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) zu melden.

